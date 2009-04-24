Тимошенко интересовалась проблемами сельских жителей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела встречу с сельскими и поселковыми председателями Львовской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Волынской, Сумской, Полтавской, Луганской, Винницкой, Кировоградской областей.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, во время встречи глава правительства обсудила проблемные вопросы социально-экономического развития сельских населенных пунктов, которые нуждаются в рассмотрении на правительственном уровне.

В частности, обсуждались проблемы решения земельных вопросов, усовершенствования нормативно-правовой базы, медицинского обеспечения сельского населения, кадрового обеспечения органов местного самоуправления, использования коммунального имущества, проведения административно-территориальной реформы, экологии, благоустройства территорий и др.

По результатам встречи соответствующие центральные органы исполнительной власти подготовят ряд нормативно-правовых актов для их принятия Кабинетом Министров в ближайшее время, отметили в Управлении.

По данным Кабмина, эта встреча состоялась в рамках подготовки Всеукраинского совещания сельских и поселковых председателей по обсуждению совместных действий правительства и органов местного самоуправления по решению проблем социально-экономического развития сельских населенных пунктов, которое состоится в конце мая этого года.