Минздрав хочет карать украинцев за отказ от прививок

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ предлагает более жестко прописать в законодательстве ответственность лиц, которые без каких-либо медицинских противопоказаний отказываются от иммунопрофилактики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, комментируя законопроект об иммунопрофилактике, В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что по его личному мнению как врача, в документе стоило бы более жестко прописать ответственность каждого человека, который без каких-либо медицинских противопоказаний отказывается от иммунопрофилактики, подвергая общество опасности распространения страшных инфекционных болезней.

По убеждению министра, если государство берет на себя ответственность и гарантирует возможность каждому гражданину бесплатно получить защиту, то и гражданин, который отказывается от прививки, должен нести свою долю ответственности. Например, заболев инфекционной болезнью, от которой человек отказался делать прививку, пациент должен сам платить за лечение. «В случае, если вы заболели инфекционной болезнью, а государство предлагало вакцину бесплатно, обеспечивало условия для вакцинации, вы же игнорировали их, подвергли опасности себя или своего ребенка, вы должны лечиться за собственный счет», - подчеркнул В.КНЯЗЕВИЧ.