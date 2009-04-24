Литвин вывел правило об отношении к России и НАТО

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что украинско-российские отношения должны строиться на сотрудничестве в сфере экономики и военно-промышленного комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в ходе поездки в Кировоградскую область.

По его словам, «отношения Украины с Россией находятся на низшей стадии. Отношения с Россией - они просто формальные. Встречи, рукопожатия, протокол, а практических действий нет».

В.ЛИТВИН считает, что о хороших отношениях с Россией политики должны говорить не только тогда, когда они находятся у власти. «Потому что, когда у людей нет власти, они рассказывают о том, что нужно иметь хорошие отношения с Россией. Как только власть получили, они обязательно вступают в НАТО, - сказал он. - Не нужно клясться в вечной дружбе между Украиной и Россией, а исходить из того, есть ли взаимные двусторонние интересы и совпадают ли они».

По мнению председателя Верховной Рады, там, где интересы Украины и России не совпадают, необходимо изучать эти вопросы. Прогнозируя, что двусторонние украинско-российские отношения будут «нормальными», он подчеркнул, что «они должны строиться не на сюсюкании». Прежде всего, по его словам, необходимо сотрудничать в сфере экономики и военно-промышленного комплекса.