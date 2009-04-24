Совет министров ЕС обсудит ситуацию в Украине

Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС обсудит политическую и экономическую ситуацию в Украине.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

“Министры обсудят политическую и экономическую ситуацию в стране. Никаких выводов одобрять не предусматривается”, - отметил собеседник агентства.

По словам представителя Еврокомиссии, министры обменяются мнениями об экономической ситуации в стране в канун получения второго транша Международного валютного фонда.

В то же время, министры не предусматривают одобрять никаких мероприятий для помощи Украине.

Собеседник агентства также отметил, что, к сожалению, недостаточность политической стабильности в Украине не дает возможности стране проводить необходимые реформы. Представитель Еврокомиссии не предоставил других подробностей.

Заседание Совета министров состоится 27-28 апреля в Люксембурге.