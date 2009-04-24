БЮТ проиграл в суде дело о тернопольских выборах

Тернопольский окружной административный суд 23 апреля отказал в удовлетворении исковых требований Блока Юлии Тимошенко признать противоправным протокол об итогах голосования и результатах выборов в Тернопольский областной совет 15 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

БЮТ требовал отмены результатов внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета учитывая Постановление Верховной Рады от 3 марта 2009 года «О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады Украины «О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета», а также возобновления статус-кво предыдущего областного совета.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований и пришел к заключению, что избирательный процесс в Украине регулируется исключительно Конституцией и законами Украины, а волеизъявление общества не может быть отменено постановлением ВР, которое является подзаконным актом и должно соответствовать, а не противоречить законам, отметили в пресс-службе “Свободы”.

Также суд принял во внимание выводы, изложенные в постановлении этого же суда от 11 марта 2009 года, оставленным без изменений постановлением Львовского апелляционного административного суда от 14 марта 2009 года, в соответствии с которыми никто, в том числе и Верховная Рада, не имеет полномочий прекращать избирательный процесс, когда он уже начался.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. 17 марта вечером ТИК подписала протокол по итогам обработки 100% бюллетеней.

В новоизбранном облсовете ВО «Свобода» получила 50 мандатов, партия «Единый Центр» – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия «Народный Союз Наша Украина» – 8, Блок Литвина – 5.

Однако БЮТ заявил о наличии многочисленных нарушений в процессе голосования и подведения итогов и отказался признавать результаты выборов, обжаловав их в суде.

24 марта Тернопольский окружной административный суд оставил без рассмотрения иск БЮТ с требованием отменить результаты досрочных выборов депутатов Тернопольского областного совета.