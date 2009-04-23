Кандидата в президенты от Компартии определит съезд

Кандидата от Коммунистической партии Украины на пост главы государства на предстоящих президентских выборах определит съезд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, участие Компартии в президентских выборах «будет самое активное», потому что «других политических сил, которые могли бы противостоять этой навале, нет, либо они очень и очень слабы».

Пока П.СИМОНЕНКО не смог назвать, кто конкретно будет представлять коммунистов на президентских выборах, но заверил, что это будет достойный человек.

«Я не говорю, кто конкретно будет представлен Компартией по одной простой причине - я должен соблюдать устав, а устав гласит, что кандидатура определяется на съезде партии», - сказал П. СИМОНЕНКО, отметив, что «съезд мы, безусловно, проведем в очень сжатые сроки». Он объяснил, что первый этап съезда проведен и съезд не закрыт, «потому что в прошлом году было опасение парламентских досрочных выборов, поэтому съезд у нас может собраться в любой день». И добавил: «А кого выберут… Я могу и сегодня утверждать, что будет самая достойная кандидатура». На вопрос, будет ли ему конкуренция среди однопартийцев, П.СИМОНЕНКО сказал: «Это я отвечу вам уже после съезда».