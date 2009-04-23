Ющенко дал Лубченко орден

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил председателю Национального союза журналистов Украины Игорю ЛУБЧЕНКО орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии награждения глава государства высоко оценил роль Союза журналистов, который сегодня отмечает свое 50-летие.

Президент подчеркнул, что журналисты - это особенные люди, в руках которых ответ на то, как будет развиваться Украина – «через ваше перо формируется мировоззрение людей».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность того, чтобы журналисты своим творчеством воспитывали патриотизм у каждого человека.

«Я, как Президент Украины, хорошо осознаю, что Украина не может состояться без свободного журналиста, каким бы он ни был колючим, острым, а иногда и несправедливым», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что будет делать все, чтобы и в дальнейшем в Украине существовала свобода слова.

Также Президент вручил членам НСЖУ ряд других наград, в том числе Ордена княгини Ольги разных степеней, медали.