Яценюк: у меня три политических конкурента

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в случае его участия в президентской кампании у него будут три основных политических конкурента.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Ривне.

«Борьба будет очень сложной, однако она осложнится еще больше после вчерашнего заявления Президента (речь идет о заявлении В.ЮЩЕНКО о решении баллотироваться во второй раз на должность Президента Украины - УНИАН). Таким образом, у меня три политических конкурента: Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО», – сказал А.ЯЦЕНЮК, отметив, что “сегодня мы с Президентом Виктором ЮЩЕНКО политические конкуренты”.

Сегодня лидер «Фронта перемен» находится с однодневной поездкой в Ривне, где он открыл областную организацию Инициативы “Фронт перемен”. Кроме того, в программе поездки А.ЯЦЕНЮКА запланировано общение с жителями города и посещение городской детской больницы.