КС 29 апреля начнет рассмотрение дела по дате выборов Президента

Конституционный суд Украины 29 апреля начнет рассмотрение дела о соответствии Конституции Постановления Верховной Рады "О назначении очередных выборов Президента Украины" и части первой статьи 17 Закона "О выборах Президента Украины".

Об этом сообщается на официальном сайте КС.

Как сообщал, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале. “За” проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд по поводу решения парламента о назначении выборов главы государства на 25 октября 2009 года.