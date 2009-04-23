Тимошенко дает на ремонт Андреевской церкви в Киеве 10 миллионов

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 10 миллионов гривень на проведение аварийно-ремонтных работ Андреевской церкви в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 22 апреля.

*** По оценкам экспертов, на ремонт Андреевской церкви необходимо 25 млн. грн.