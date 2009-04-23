Тимошенко дает на ремонт Андреевской церкви в Киеве 10 миллионов
12:56, 23 апреля 2009Политика
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Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 10 миллионов гривень на проведение аварийно-ремонтных работ Андреевской церкви в Киеве.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 22 апреля.
*** По оценкам экспертов, на ремонт Андреевской церкви необходимо 25 млн. грн.
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