Агрессия РФ в Украине привела к росту проявлений ненависти и дискриминации меньшинств - Совет Европы

Комиссия по борьбе с дискриминацией Совета Европы констатирует, что незаконная аннексия Крыма Российской Федерацией и вооруженный конфликт на востоке Украины привели к росту проявлений ненависти и дискриминации меньшинств.

Об этом говорится в докладе по Украине, который был обнародован во вторник, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

В частности, в Комиссии отмечают, что в политическом дискурсе преобладает антироссийская риторика, однако в Киеве и других регионах зафиксировано мало случаев запугивания или нападений на отдельных лиц или группы на основе их российской идентичности.

«Несмотря на то, что в украинском обществе существует высокая степень солидарности с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и большинство из них были приняты с пониманием и поддержкой в 2014 году, кажется, что изначальное сочувствие уменьшается. ВПЛ сталкиваются с трудностями при регистрации места проживания, что затрудняет доступ к правам, жилью и работе. Беженцы сталкиваются с серьезными трудностями в повседневной жизни и при интеграции, не имеют социальных льгот, доступа к социальному жилью или языковым курсам», - говорится в докладе.

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Также в Комиссии отметили, что отсутствие документов, удостоверяющих личность, остается проблемой для многих ромов, тогда как дети ромов испытывают сегрегации в учебных заведениях, имеют низкий уровень доступа к дошкольным учреждениям, высокие показатели отсева и подвергаются запугиваниям. Ромы зачастую становятся объектом насилия на почве расовой ненависти.

Кроме того, в 2014 и 2015 годах наблюдалось увеличение насилия в отношении лиц с ЛГБТ-сообщества. Продолжают поступать сообщения о насилии на почве расовой ненависти, совершенные сотрудниками полиции, а также их невмешательство, чтобы остановить расистские и гомофобные нападения.

В связи с этим Комиссия предложила принять новые правовые положения по борьбе с дискриминацией, расследование преступлений на почве ненависти, интеграции ромов и солидарности с внутренними переселенцами (ВПЛ). Также, по мнению Комиссии, необходимо активизировать усилия, направленные на прекращение расистского насилия и ненависти в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и ромов, доминирующие в публичном дискурсе, и улучшить условия жизни для ВПЛ.

Комментируя доклад, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сказал: «Я надеюсь, что власть учтет рекомендации, содержащиеся в докладе. Со своей стороны, Совет Европы будет продолжать сотрудничать с властями Украины в сфере борьбы с ненавистью и дискриминацией меньшинств и содействия толерантности и взаимопонимания, в частности через разработанный План действий для Украины на 2018-2021 годы».

Среди других рекомендаций - предоставление полномочий по расследованию Уполномоченному Верховной Рады по правам человека; включение сексуальной ориентации и гендерной идентичности как обстоятельства в закон «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине»; создание системы сбора статистических данных об интеграции ромов; улучшение доступа детей ромов в дошкольные учреждения и прекращение их сегрегации и запугивания в школах; улучшение доступа беженцев к социальным льготам, жилью, образованию, изучению языков и работы; решение вопросов жилья и занятости ВПЛ и инвестирование средств в их интеграцию; создание независимого от полиции и прокуратуры органа для расследования связанных с расовой дискриминацией правонарушений со стороны сотрудников полиции.

Отчет охватывает период с 2011 года по 23 марта 2017 года и не учитывает ситуацию в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, которые пока не находятся под контролем украинской власти, для которой предназначен доклад и рекомендации.