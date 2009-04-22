Ющенко признал, что шутка про молдаван вышла неудачной

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает неудачной свою шутку о молдаванах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Это была неудачная шутка», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, речь идет о высказывании В.ЮЩЕНКО, который во время поездки на прошлой неделе на Яготинский маслозавод (Киевская область) назвал человека, неудачно выполнившего его просьбу, "молдаванином".