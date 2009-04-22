Тимошенко сделала Ющенко предложение, которое он сразу отклонил

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предлагала ему поддержать изменения к Конституции, которые предусматривают избрание главы государства в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно возможного принятия нового проекта Конституции, который разрабатывают Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов.

Президент заметил, что в июне-августе 2008 года был разработан проект Основного Закона, направленный исключительно на распределение власти между двумя политическими силами.

«Замысел был один – как добиться распределения зон влияния между двумя политическими силами», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив: «Президента брали в компанию для того, чтобы эти договоренности были реализованы».

Глава государства заметил, что этими изменениями, среди прочего, было предусмотрено избрание Президента народными депутатами, что гарантировало бы распределение всех властных полномочий между БЮТ и Партией регионов.

«Мне на этот счет делала доклад ТИМОШЕНКО, я это предложение отклонил, и об этом ясно заявил на нашей первой встрече», - сказал Президент.

Он выразил мнение, что такие изменения могли привести страну к «коллапсу 2004 года», поскольку, по словам В.ЮЩЕНКО, предлагалось проигнорировать позицию избирателя.

Президент также отметил, что этот проект Конституции разрабатывался с целью установления такой формы правления, которая привела бы к тирании.