У Путина есть возможность для эскалации конфликта на Донбассе, если США дадут Украине оружие - экс-глава Пентагона

Президент РФ Владимир Путин имеет значительные возможности для эскалации конфликта на Востоке Украины, если США предоставят Украине оружие. Об этом заявил бывший глава ЦРУ и Пентагона Роберт Гейтс в интервью "Европейской правде".

"Задумайтесь, что будет делать Путин, если мы продадим Украине оборонительное оружие. Россия намного ближе к вашим границам, чем мы. Более того, российские военные уже есть внутри ваших границ. Поэтому Путин имеет невероятную способность к эскалации конфликта на Востоке Украины, если США предоставят оружие. Поэтому подумайте, хотите ли вы идти этим путем", - сказал Гейтс.

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Он отметил, что каждая страна имеет право на оборону и может просить США о помощи оружием.

"И если вы будет просить, то в конечном итоге это оружие будет предоставлено. Но я бы рекомендовал Киеву просчитывать на два-три шага вперед", - добавил Гейтс.

Ранее Пентагон передал Белому дому рекомендацию предоставить Украине летальное оружие.