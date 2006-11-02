Пискун просит вернуть ему госохрану

Народный депутат Святослав ПИСКУН не исключает, что Верховный Суд Украины может восстановить его в должности генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

В частности, С.ПИСКУН сообщил, что вчера ВСУ принял решение допустить к производству его кассационную жалобу о восстановлении в должности генпрокурора. (4 июля Высший административный суд Украины отказал С.ПИСКУНУ в восстановлении в должности генпрокурора – УНИАН).

Именно с этим С.ПИСКУН связывает и заявление заместителя генпрокурора Виктора ШОКИНА с критикой в его адрес.

С.ПИСКУН также отметил, что заявление В.ШОКИНА можно расценивать как угрозу, и поэтому просит вернуть ему государственную охрану.

С.ПИСКУН рассказал, что недавно было принято решение о снятии государственной охраны, которая ему должна была предоставляться в течение года как бывшему генпрокурору.

«И сегодня В.ШОКИН стал меня пугать… Он имеет хорошие отношения, наверно, я думаю, с каким-то криминалитетом, или знает кого-то из того криминалитета и ничего не будет странного, если что-то может угрожать моей жизни», - отметил С.ПИСКУН.

Он обратился через СМИ к Президенту с просьбой вернуть ему государственную охрану до того времени, пока не будет установлено местонахождение убийц Георгия Гонгадзе, людей, которые пытались убить Президента, поскольку, по словам С.ПИСКУНА, именно он расследовал эти дела, и пока эти люди на свободе, ему может угрожать опасность.

Также С.ПИСКУН отверг обвинение В.ШОКИНА, что якобы оказывал давление на него. Экс-генпрокурор отметил, что он уже год не работает в своей должности, и В.ШОКИНУ ничего не мешает раскрывать преступления: «Что ему мешает, пусть работает. Меня уже год нет. Ничего нового никто не раскрыл за то время, что меня нет… Я вообще его очень тяжело воспринимаю, я давно его не видел, мне кажется, что его кто-то вытолкал на эту пресс-конференцию, и он сам не понял, почему он туда вышел… Нужно работать, а пресс-конференции пусть дает генеральный прокурор», - подчеркнул С.ПИСКУН.

В то же время он отметил, что не будет обращаться с иском в суд: «Пусть он работает, ну, что я буду с ним судиться?».

С.ПИСКУН не исключает, что мог что-то спутать в своей публикации, но считает, что это не может быть существенным.

Также он отметил, что единственное давление, какое он оказывал на В.ШОКИНА, будучи генпрокурором, были угрозы увольнения с работы, чтобы стимулировать последнего работать над раскрытием резонансных уголовных дел.

Как сообщалось, С.ПИСКУНА в интервью газете «Дело» от 31 октября 2006 года, среди прочего, обвинял В.ШОКИНА в несоответствующем подходе к расследованию резонансных уголовных дел.

Сегодня В.ШОКИН в свою очередь сказал, что не исключает, что бывший генпрокурор С.ПИСКУН пытался затормозить расследование дела журналиста Георгия Гонгадзе.