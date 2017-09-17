Саакашвили в Виннице: у меня нет никакого желания еще одну революцию устраивать

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что не собирается организовывать новую революцию в Украине.

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Об этом он заявил сегодня на митинге в Виннице, сообщает местное издание vinnitsa.info.

«Я решил объездить все регионы Украины, пообщаться с народом. Мы будем ездить и собирать требования... 17 октября собираемся в Киеве очень мирно. Хоть я и старый революционер, но у меня нет никакого желания еще одну революцию устраивать», - сказал Саакашвили.

Во время своей речи он критиковал власть, вспомнил о Революции достоинства, рассказывал про свое скандальное возвращение в Украину и пересечение границы.

Встречали Саакашвили не единодушно, были крики как "Позор!", так и "Спасибо!". С первых минут выступления среди публики возникали словесные перепалки. Несколько раз выключался микрофон.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения - незаконном пересеченим границы. Соответствующее административное дело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.

Также полиция открыла уголовное производство по признакам совершения группового нарушения общественного порядка (ст. 293 Уголовного кодекса Украины), незаконной переправки лиц через госграницу (ч.2 ст. 332 УК), сопротивления правоохранителю (ч.2 ст.342 УК). Трем лицам сообщено о подозрении, в частности Сакварелидзе.

16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.