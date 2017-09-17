Саакашвили собирается приехать в Киев 17 октября

Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о планах приехать в Киев 17 октября. Об этом он написал в своем Facebook.

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"Мы решили присоединится к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", — говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

5 сентября замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения – незаконное пересечение границы. Соответствующее админдело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.

Также полиция открыла уголовное производство по признакам совершения группового нарушения общественного порядка (ст. 293 Уголовного кодекса Украины), незаконной переправки лиц через госграницу (ч.2 ст. 332 УК), сопротивления правоохранителю (ч.2 ст.342 УК). Трем лицам сообщено о подозрении, в том числе Сакварелидзе.