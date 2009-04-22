Для Литвина планы Тигипко - не большая новость
Спикер комментирует информацию СМИ
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не беспокоится по поводу того, что Сергей ТИГИПКО может возглавить Трудовую партию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя информацию в СМИ о том, что С.ТИГИПКО может возглавить Трудовую партию и принять участие в президентских выборах.
Как известно, Трудовая партия (когда ее возглавлял Михаил Сирота – УНИАН) вошла в Блок Литвина во время последних выборов в ВР.
В.ЛИТВИН, комментируя ситуацию относительно возможных процессов в Трудовой партии Украины, заметил, что «ничего нет в мире постоянного». «Я к этому всему отношусь спокойно. Дай Бог, чтобы это дало позитивный результат», - добавил В.ЛИТВИН и отметил, что «рефлексирования с моей стороны не будет».
«Я бы даже не сказал, что это большая новость», - добавил он.
Председатель ВР отметил: «Мы сотрудничали, хочу отметить, с покойным Михаилом Сиротой, и этим все сказано. Нам нужна была формальность для того, чтобы создать блок».
Как подчеркнул В.ЛИТВИН, возможность баллотирования С.ТИГИПКО на пост Президента Украины - «это дело каждого из 46 миллионов украинских граждан, достигших соответствующего возраста» и имеющих соответствующее желание.
Как сообщает газета "КоммерсантЪ-Украина" со ссылкой на собственные источники, политсовет Трудовой партии Украины (ТПУ) намерен рекомендовать съезду поддержать избрание С.ТИГИПКО на должность председателя ТПУ.
Источники издания утверждают, что, возглавив Трудовую партию, С.ТИГИПКО объявит об участии в выборах Президента. По мнению экспертов, его участие в президентской кампании сыграет на руку лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, которая таким образом сможет отобрать часть голосов у своих основных конкурентов – председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и лидера «Фронта перемен » Арсения ЯЦЕНЮКА.
Кроме того, как отмечает "КоммерсантЪ", 25 апреля будет принято решение о созыве очередного или внеочередного съезда партии. Нынешний лидер – Дмитрий СИРОТА, который возглавил партию через некоторое время после того, как трагически погиб его отец и лидер "трудовиков" М.Сирота, – станет первым заместителем председателя партии, заявляют в ТПУ.