Депутат - «стрелок» по ГАИ может вылететь из ПР

Подозреваемого в обстреле автомобиля ГАИ депутата Харьковского областного совета Юрия ЖИТЕНЕВА могут исключить из Партии регионов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации Партии регионов, председатель облорганизации, народный депутат Дмитрий ШЕНЦЕВ заявил, что Партия регионов не будет защищать и покрывать Ю.ЖИТЕНЕВА.

По его словам, если следствие установит причастность Ю.ЖИТЕНЕВА к инциденту, а суд признает его виновным, тогда и руководство партии сделает свои выводы.

В частности, заявил Д.ШЕНЦЕВ, исполком областной организации Партии регионов может исключить Ю.ЖИТЕНЕВА из партии и инициировать его отзыв из депутатов.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом Харьковского городского управления милиции возбуждено уголовное дело по факту стрельбы депутатом Харьковского облсовета по автомобилю ГАИ.

По данным Центра связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, 16 апреля в Харькове неизвестный мужчина из автомобиля «Шкода-октавия» из хулиганских побуждений произвел два выстрела из травматического оружия по автомобилю «Фольксваген-пассат», чем повредил окно и дверь автомобиля со стороны водителя. Водитель «Фольксвагена» сразу обратился в органы внутренних дел. На месте события эксперты изъяли резиновую пулю.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий работниками милиции было установлено, что автомобилем «Шкода-октавия» с государственным номером АХ 4283 ВМ по доверенности управляет депутат Харьковского областного совета Ю.ЖИТЕНЕВ, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления.

По информации ЦСО, в данный момент гражданин Ю.ЖИТЕНЕВ уклоняется от следствия, в связи с чем он объявлен в розыск.