Климкин: критика языкового закона – критика трактовок и иллюзий

Украина никоим образом не нарушает прав национальных меньшинств в новой редакции закона об образовании, критика этого закона со стороны ряда стран связана с "политическими моментами".

Такое заявление во время форума Ялтинской Европейской Стратегии министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Европейская правда.

"Нынешняя критика – это критика не самого закона, а его трактовок и иллюзий. Мы никоим образом не нарушили своих обязательств и готовы доказывать эту позицию. Мы уже неоднократно доносили свою мысль нашим партнерам, и Венгрии, и Румынии, сейчас к ним еще присоединилась Болгария, и другим языковым законом мы не забираем время обучения на языках меньшинств. Наоборот – мы лишь добавляем преподавания на украинском языке", - пояснил министр.

"Мы последовательны в защите прав меньшинств, которые являются нашими гражданами. Но одновременно мы должны способствовать, чтобы эти школьники впоследствии смогли поступить в институты и сделать карьеру, подчеркну, именно в Украине. Нас обвиняют – мы убираем преподавания биологии на языках меньшинств. Это не так, но одновременно выпускники должны знать эту терминологию на украинском", - добавил Климкин.

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"На последней встрече министров иностранных дел я донес эту позицию своим коллегам. Мы готовы к дискуссиям, посмотрим – готовы ли наши партнеры к ней. Ведь часто эти опасения были вызваны недоразумением, а иногда и некоторыми политическими моментами", - резюмировал министр.

Как известно, Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

5 сентября Верховная рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро – Венгрия.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявлял, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.