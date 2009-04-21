Митинг в Симферополе требовал объявить День России в Крыму

Около двухсот сторонников коалиции Русский фронт Сергея ШУВАЙНИКОВА «Родина» сегодня на митинге в Симферополе потребовали от парламента автономии сделать 19 апреля «официальным русским праздником» – Днём России в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам участников митинга, 19 апреля (по старому стилю – 8 апреля) 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о принятии острова Тамани, Крыма и всей территории Кубанской «под державу Российскую».

«Сегодня официальные власти Крыма и Украины, наследники украинской партийной номенклатуры, делают все, чтобы вычеркнуть из сознания русских людей память о том, что Крым почти 200 лет был российским, – и только волюнтаристские действия партийной верхушки изменили в 1954 году его административные границы, закрепив полуостров в пределах союзной украинской республики», – сказано в резолюции митинга.

Участники акции возложили цветы к Долгоруковскому обелиску, после чего прошли маршем по центру Симферополя, неся флаги России, Крыма, Андреевский флаг, иконы, транспаранты «Русским Крыма – русскую власть!», «Даёшь русскую Думу Крыма!», «19 апреля – День России в Крыму!» и периодически скандируя «Севастополь! Крым! Россия!».