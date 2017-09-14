Журналисты разузнали о мотивах запуска нового телеканала Прямой

В телеэфир на всей территории Украины вышел новостной канал Прямой, которого на рынке считают президентским инструментом политического влияния. Об этом говорится в статье Кристины Бердинских в nv.ua. Она отмечает, что у Прямого - дорогущая студия в самом центре Киева: целый этаж площадью 870 кв. м в бизнес-центре Парус. Более того, канал собрал под своим крылом команду высокобюджетных ведущих.

“Из того, что видно — ремонт, техника, сотрудники,— это несколько миллионов долларов [инвестиций]”,— считает Александр Глущенко, медиаэксперт.

Официальным собственником канала является Владимир Макеенко, экс-депутат Партии регионов, в прошлом состоявший в одной политической силе с нынешним украинским президентом. Его официальные доходы, по мнению экспертов, явно меньше тех расходов, которые уже позволил себе топ-менеджмент Прямого, говорится в статье.

“Канал явно создан под Порошенко. Мы не знаем точно, кто его купил, но мы понимаем, что [купили] под президента”,— убеждена Наталья Лигачева, шеф-редактор интернет-издания Детектор медиа.

“Мы видим перед собой третье детище одной и той же команды, и все развивается по тому же лекалу”,— рассказывает Лигачева. Однако, в отличие от 112-го и NewsOne, на Прямом, по ее мнению, в большей степени выражено намерение создавать электоральный политтехнологический канал. Концепция новичка, мол, построена на желании влиять на определенную целевую аудиторию. “То есть не зарабатывать деньги, а прежде всего влиять”,— объясняет эксперт.

Как говорится в статье, на новостном “пятачке” (аудитория около 2%) уже «топчутся» 112 Украина, NewsOne, 24-й канал, Пятый, Эспрессо TV и ZIK. Ключевой плюс бывшего Тониса состоит в том, что он имел 100-процентное покрытие по стране, а значит, его “наследник” Прямой сразу смог охватить максимально большую аудиторию.

Напомним, с 24 августа телеканал Тонис выходит в эфир с логотипом Прямой. Единоличным владельцем и конечным бенефициарным владельцем телеканала стал Владимир Макеенко.