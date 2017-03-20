Экс-регионал Макеенко стал совладельцем телеканала "Тонис"

Бывший "регионал" Владимир Макеенко стал совладельцем телеканала "Тонис". Об этом он объявил на брифинге в понедельник, сообщает Украинская правда.

"Это будет стопроцентно проукраинский канал. Это будет новое качество телеканала "Тонис", – заявил политик.

"На сегодняшний день я владею 9,5% телеканала, всё остальное – в собственности телеканала", – уточнил бывший народный депутат.

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Отвечая на вопрос "Украинской правды", сколько стоили эти 9.5% процентов и сколько средств он планирует вложить в телеканал, Макеенко не дал прямого ответа.

В то же время, он опроверг какую-либо причастность окружения президента к покупке телеканала.

"Никаких совещаний в Администрации президента у меня по этому поводу не было. Я совещался только со своей женой, потому что это наши совестные деньги", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал СТБ на 1,655 млн грн за трансляцию телепередач, которые могут оказывать негативное влияние на моральное развитие детской и подростковой аудитории.