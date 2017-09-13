Заблокировать через суд назначение недостойных кандидатов в Верховный суд будет невозможно - общественный сектор

Заблокировать через суд назначение недостойных кандидатов, в том числе и тех, в отношении которых есть негативное заключение Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей, в Верховный суд будет невозможно. Об этом в комментарии УНИАН сообщил член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко.

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Он подчеркнул, что теоретически любой имеет право на защиту своих интересов в суде. Однако, для того, чтобы административный суд принял исковое заявление к рассмотрению, нужно доказать, что права истца нарушены. В данном случае - нарушены из-за представления президенту Высшим советом правосудия на назначение лица членом Верховного суда.

"На практике это означает, что только сам кандидат, которого ВСП не подаст президенту на назначение, сможет обратиться в суд. А что ка сается обжалования тех кандидатов, которых ВСП будет рекомендовать к назначению, то эти решения обжаловать будет невозможно", - сказал он.

Маселко также добавил, что по сути ВСП является последней инстанцией в назначении нового состава ВС, поскольку за президентом остается только церемониальная роль подписания соответствующего указа.

Напомним, что из 120 кандидатов в обновленный Верховный суд, прошли конкурсное тестирование в Высшей квалификационной комиссии судей, 30 получили негативное заключение Общественного совета добропорядочности при ВККСУ.

С 14 сентября ВСП начинает рассмотрение кандидатур победителей конкурса на должности судей ВС.

Как сообщал УНИАН, представительство Европейского Союза в Украине заявило, что назначение хотя бы нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе.