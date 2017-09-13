Меджлис заявил о юридической ничтожности приговора Чийгозу и призвал к санкциям против участников судилища

Меджлис крымскотатарского народа заявляет о юридической ничтожности незаконного приговора заместителю председателя Меджлиса Ахтему Чийгоз и призывает к персональным санкциям на международном уровне для участников незаконного судебного процесса.

Об этом говорится в размещенной на Facebook-странице председателя Меджлиса Рефата Чубарова заявлении в связи с вынесением российским оккупационным судом незаконного и неправомерного приговора Чийгозу.

Отмечается, что российские оккупационные власти безосновательно обвинили Чийгоза якобы в «организации массовых беспорядков».

«Меджлис крымскотатарского народа заявляет о юридической ничтожности решения, принятого российским оккупационным судом в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза», - отмечается в тексте.

Такими же юридически ничтожными, подчеркивает Меджлис, является и другие решения, принятые российскими оккупационными судами на территории временно оккупированного Крыма или на территории материковой России в отношении граждан Украины - жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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В Меджлисе отмечают, что определенные категории участников незаконного судебного процесса, которые представляли сторону обвинения Чийгоза, а именно - назначенные российскими оккупационными властями следователи, прокуроры, судьи и лжесвидетели, совершили действия, которые подпадают под уголовное преследование в соответствии с действующим законодательством Украины и нормами международного права.

«Против таких участников также должны быть применены персональные санкции на международном уровне», - подчеркивается в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что Меджлис крымскотатарского народа осознает, что указанным незаконным решением российские оккупанты преследуют цели «жестокой мести» Чийгозу, который категорически отверг предложения о сотрудничестве с оккупационными властями, а также запугивание крымскотатарского народа, который сохраняет единство и непокорность российским оккупантам.

Как сообщал УНИАН, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

11 сентября 2017 так называемый «Верховный суд» оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы.

12 сентября адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил, что подал две апелляционные жалобы и требует отменить приговор нелегитимного суда, вынесенный его подзащитному. Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ на этот приговор намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.