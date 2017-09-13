Германия осудила незаконный приговор Чийгозу

Федеративная республика Германия осудила незаконный приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

"Федеральное правительство Германии резко осудило незаконный приговор Ахтему Чийгозу т.н." судом "российских оккупантов в Крыму", - заявил Мельник.

"Правительство ФРГ призвало Россию немедленно в полном объеме возобновить защиту прав крымских татар, это требование Международного суда ООН", - добавил посол.

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Как сообщал УНИАН, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

11 сентября 2017 так называемый «Верховный суд» оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы.

12 сентября адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил, что подал две апелляционные жалобы и требует отменить приговор нелегитимного суда, вынесенный его подзащитному. Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ на этот приговор намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.