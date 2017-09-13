Германия осудила незаконный приговор Чийгозу
Федеральное правительство Германии резко осудило незаконный приговор Ахтему Чийгозу.
Федеративная республика Германия осудила незаконный приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.
"Федеральное правительство Германии резко осудило незаконный приговор Ахтему Чийгозу т.н." судом "российских оккупантов в Крыму", - заявил Мельник.
"Правительство ФРГ призвало Россию немедленно в полном объеме возобновить защиту прав крымских татар, это требование Международного суда ООН", - добавил посол.
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Как сообщал УНИАН, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.
Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.
11 сентября 2017 так называемый «Верховный суд» оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы.
12 сентября адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил, что подал две апелляционные жалобы и требует отменить приговор нелегитимного суда, вынесенный его подзащитному. Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ на этот приговор намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.