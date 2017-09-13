ООН призывает Киев расследовать деятельность сайта "Миротворец"

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Киеву незамедлительно провести расследование деятельности сайта "Миротворец".

Об этом говорится в заключительной части опубликованного во вторник, 12 сентября, доклада о ситуации с правами человека в Украине.

В разделе доклада, содержащем рекомендации украинским органам власти, говорится, что Национальной полиции следует "Национальной полиции незамедлительно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с веб-сайтом "Миротворец"".

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В тексте доклада также сообщается, что 7 июля 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 г. публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооружённых групп и терроризма.

"УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", - говорится в отчете.

Ранее УНИАН сообщал, что волонтеры Центра "Миротворец" запустили систему автоматического распознавания лиц, которые посягнули на независимость и территориальную целостность Украины.