Базу "Миротворца" пополнил еще один нардеп, который прорывал границу с Саакашвили

В базу сайта «Миротворец» попал еще один нардеп, который 10 сентября вместе с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили прорывался через границу.

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Следовательно, теперь в раздел «Чистилище» также внесли и нардепа Юрия Деревянко, которого обвиняют в "манипулировании общественно значимой информации".

Как сообщал УНИАН ранее, сайт центра "Миротворец" Саакашвили внес в свою базу за незаконное пересечение государственной границы Украины.

"Мы этого не хотели. Но вынуждены. Саакашвили заносим в Чистилище за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих ГПСУ в составе группы лиц при выполнении теми своих обязанностей по охране государственной границы Украины. Состав группы лиц уточняется", - сказано в сообщении.

Позже в базу была внесена лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко.