Ющенко передаст Благодатный огонь представителям церквей
21:11, 17 апреля 2009Политика
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Если, конечно, Огонь сойдет...
Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Киев завтра около 19.00.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-служба главы Украинской православной церкви Московского патриархата.
Сегодня, по данным пресс-службы, официальная делегация УПЦ, которую благословил Митрополит Киевский и всей Украины Владимир, прибыла на специальном авиарейсе на Святую Землю за Благодатным огнем.
Встреча Благодатного огня состоится в Киево-Печерской Лавре.
Как сообщал УНИАН, планируется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 21.00 в Софийском соборе передаст Благодатный огонь представителям церквей и делегациям областей Украины.
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