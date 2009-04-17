Ющенко передаст Благодатный огонь представителям церквей

Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Киев завтра около 19.00.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-служба главы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Сегодня, по данным пресс-службы, официальная делегация УПЦ, которую благословил Митрополит Киевский и всей Украины Владимир, прибыла на специальном авиарейсе на Святую Землю за Благодатным огнем.

Встреча Благодатного огня состоится в Киево-Печерской Лавре.

Как сообщал УНИАН, планируется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 21.00 в Софийском соборе передаст Благодатный огонь представителям церквей и делегациям областей Украины.