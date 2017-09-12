Во Львове пограничники вручают Саакашвили протокол об административном правонарушении

Во Львове пограничники вручают лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили протокол об административном правонарушении - незаконном пересечении государственной границы 10 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, это происходит на улице перед входом в гостиницу «Леополис» в присутствии журналистов, народных депутатов и адвокатов Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили по прибытии в Украину приехал во Львов, где остановился в гостинице "Леополис", расположенный в центре города на улице Театральной.

Сегодня утром пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар сообщила, что в гостиницу прибыли пограничники и полиция. Здесь также находятся народные депутаты, прибыли адвокаты Саакашвили.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.