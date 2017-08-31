Совбез ООН должен наглядно убедиться в игнорировании Россией решения суда в Гааге по Меджлису – МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен заслушать факты невыполнения Россией решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и доступе к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

Она напомнила, что в мае украинская сторона направила РФ дипломатическую ноту "с просьбами сообщить, как они выполняют приказ суда (ООН)".

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"И именно поэтому, для нас было важно, чтобы Совет безопасности ООН также занимался этим вопросом и заслушал результаты выполнения приказа суда для того, чтобы этот вопрос не был чисто российско-украинским. А чтобы Совет Безопасности также был частью дискуссии, и чтобы это было наглядно, что Россия не выполняет и почему Россия не выполняет", - сказала Зеркаль.

Она сообщила, что работа в этом направлении будет продолжаться.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу, в целях защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

В июне в Докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в период 16 февраля - 15 мая 2017 года говорилось, что РФ в связи с промежуточным решением Международного суда в Гааге должна воздержаться от любых действий, которые ограничивают возможности крымскотатарской общины сохранить свои представительные учреждения, в том числе Меджлис, а также обеспечить доступ к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.