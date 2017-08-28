Прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно экс-прокурора, который сфальсифицировал дело Умерова

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Олега Саргинова, который в том числе сфальсифицировал дело заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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«Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым О.Ю.Саргинова, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)», - написала она.

По словам пресс-секретаря, в ходе расследования уголовного производства получены «неопровержимые доказательства, подтверждающие, что бывший прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым, перешедший на службу в незаконно созданный орган прокуратуры так называемой Республики Крым, оказал представителям оккупационной власти помощь в проведении подрывной деятельности против Украина, в том числе путем фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ильми Умерова».

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.