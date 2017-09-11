В Гриневич создали платформу для освещения школьной реформы

Министерство образования и науки вместе со "Смарт Образование" создали новую платформу для освещения реформ школьного образования. Об этом 11 сентября на своей странице в Facebook сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Отмечается, что на сайте "Новая украинская школа" собрали актуальную информацию, новости, документы, советы специалистов и ответы на вопросы относительно образовательной реформы.

"ГО "Смарт Образование" в партнерстве с Министерством образования и науки Украины создали сайт для освещения реформы "Новая украинская школа". Всю актуальную информацию, материалы, новости, документы, советы специалистов и ответы на вопросы по НУШ собрано там", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина намерена после принятия Верховной Радой закона "Об образовании" гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3491-д об образовательной реформе, который, в частности, вводит в Украине 12-летнее полное среднее образование.

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В Венгрии и Румынии официально заявили, что украинский закон об образовании нарушает права их меньшинств. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто вызвал в министерство в связи с принятием соответствующего закона посла Украины в Венгрии Любовь Непоп. Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть закон об образовании в части, что касается языков обучения представителей национальных меньшинств.

Отметим, что посольство США в Киеве поздравило Украину с принятием нового закона об образовании, а Польша ожидает, что Украина будет придерживаться своих обязательств, которые Киев дал Варшаве для изучения польским нацменьшинством родного языка.