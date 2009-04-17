Народные депутаты от БЮТ покинули сессионный зал Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как непосредственно в сессионном зале состоялось короткое совещание депутатов этой политической силы.

Как сообщал УНИАН, в 11.03 должен был закончиться перерыв в работе ВР и возобновиться пленарное заседание.

По состоянию на 11.25 пленарное заседание так и не началось.

Депутаты от фракции Партии регионов продолжают блокировать трибуну и президиум ВР, требуя, чтобы парламент рассматривал вопрос о создании Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью – акциями телеканала «Интер» лишь после заключения Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.