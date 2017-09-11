В МВД рассказали о последствиях прорыва Саакашвили через границу (видео)

Во время инцидента с прорывом границы Михеїлом Саакашвили 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Отмечается, что 10 сентября около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Нацполиции и Госпогранслужбы, ворвалась на пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были Михаил Саакашвили и народные депутаты Украины.

Все обстоятельства незаконного массово нарушения границы установит следственная группа военной прокуратуры совместно с Нацгвардией.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу. По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которого были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрав Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и протянула Саакашвили на территорию Украины».