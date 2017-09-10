"Выглядят хуже, чем титушки Януковича": Саакашвили прокомментировал съезд к границе людей в камуфляжах

15:00, 10 сентября 2017
Политика
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Их вчера одним голосом всех разогнал Виктор Чумак. Поэтому не надо их особо бояться, заявил Саакашвили.

УНИАН

Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили считает, что титушки, которых привезли в пункт пропуска "Краковец", выглядят намного хуже, чем "титушки Януковича". Об этом он сказал во время прямого включения на телеканале NewsOne.

"Просто какие-то спортсмены со всей Украины, сброд собрали... Их вчера одним голосом всех разогнал Виктор Чумак. Поэтому не надо их особо бояться", – отметил политик.

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Как сообщал УНИАН ,на КПП "Краковец" задержали несколько десятков человек в камуфляже, которые двигались к сторонникам Саакашвили.
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Теги: #Саакашвили без украинского гражданства#Саакашвили в Краковце