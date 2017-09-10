Журналистов не предупредили о намерении Саакашвили ехать поездом "Интерсити" из польского Перемышля

Украинских журналистов, прибывших встречать экс-главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе, не предупредили о том, что он намерен вернуться в Украину поездом «Интерсити» из польского Перемышля.

Как передает корреспондент УНИАН, группу украинских журналистов несколькими автобусами направили на пересечение границы с Польшей представители пресс-службы «Движения новых сил», но не сообщили, в каком именно городе на территории Польши назначена встреча с Саакашвили.

Уже после пересечения границы, на территории Польши, водитель автобуса с журналистами пытался выяснить, куда направляться, однако связь с руководителями пресс-службы «Движения новых сил» отсутствовала.

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Впоследствии стало известно, что Саакашвили сообщил о решении пересекать польско-украинскую границу железнодорожным транспортом из города Перемышль.

Сейчас корреспондент УНИАН с группой журналистов пытается добраться до Перемышля.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Саакашвили планировал вернуться в Украину 10 сентября через КПП «Краковец», где его могут задержать: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.

По словам первого заместителя председателя ГПСУ Василия Серватюка, Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два заграничных.

«В соответствии с решением уполномоченного государственного органа, эти паспорта недействительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть, изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили – ред.) на территорию государства, из которого он прибыл», - сказал Серватюк.