Регионалы догадались, зачем БЮТ блокирует трибуну ВР

Партия регионов возмущена блокированием трибуны Верховной Рады депутатами от Блока Юлии Тимошенко.

Об этом идет речь в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой Партии регионов.

“Вызывает возмущение безответственность депутатов фракции Блока Юлии Тимошенко, которые заблокировали работу парламента в такое сложное для государства время, и не дают возможности принимать необходимые для страны законы”, – говорится в заявлении.

Партия регионов заявляет, что причиной блокирования является попытка БЮТ взять под свой контроль один из самых влиятельных в Украине телеканалов. “Такие подходы и такое понимание свободы слова в Украине мы считаем недопустимыми. Призываем Блок Юлии Тимошенко вернуться к демократическим принципам и к уважению принципов свободы слова в Украине”, – заявляет Партия регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, после возобновления заседаний ВР депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, требуя рассмотрения проекта постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью – акциями телеканала «Интер».

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН назвал абсурдными такие требования БЮТ, и досрочно закрыл заседание.