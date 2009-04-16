Яценюк: нет закона - нет кредита

Народный депутат, член фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что без принятия необходимых законов любые разговоры об очередном транше кредита Международного валютного фонда является политическими спекуляциями.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.

По его словам, даже принятие актов Кабинета министров (речь идет о постановлениях от 14 апреля - УНИАН) не решает базовых проблем.

«Нет закона - нет кредита. Понятно, что нужно завершить принятие законов, и после этого вести разговор о возобновлении программы с МВФ», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он выразил сомнение, что другие международные институты, кроме МВФ, предоставят кредит Украине.

В то же время он не исключил, что могут быть возобновлены переговоры по этому вопросу с Россией.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 апреля не внесла в повестку дня три антикризисных законопроекта, необходимых для получения Украиной очередного транша кредита Международного валютного фонда.

В частности, не были включены к рассмотрению законопроекты: «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам).

После этого Кабинет министров провел внеочередное заседание, после которого премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабмин нашел «правовые возможности постановлениями правительства урегулировать все вопросы, которые касаются сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». Премьер сообщила, что правительство единодушно приняло все необходимые постановления. В частности, о сокращении части расходов государственного бюджета несоциальной направленности, о повышении тарифов на газ и электроэнергию для зажиточных людей, о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и финансового плана компании «Нафтогаз Украины», о легализации средств, которые получают бюджетные учреждения за предоставление платных услуг и тому подобное.