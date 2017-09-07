УКРОП осудил силовой разгон автомобилистов под стенами Верховной Рады

Партия УКРОП выражает протест в связи с силовым разгоном автомобилистов, которые принимали участие в митинге под стенами Верховной Рады с требованием отменить кабальные правила растаможивания б/у автомобилей.

Об этом 7 сентября во время брифинга в парламенте заявил председатель политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Тарас Батенко.

«Печально наблюдать, что власть не видит другого варианта диалога, кроме силового метода борьбы с общественными активистами. Наша политическая партия от своего имени и от имени общественных активистов, которые не смогли зайти в Верховную Раду, выражает протест», – заявил Тарас Батенко.

Нардеп отметил, что сегодня права автомобилистов в Украине нарушаются, ведь власть начала настоящее преследование владельцев транспортных средств с иностранными номерами. В то же время в своем почти полуторачасовом ежегодном послании к Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко упомянул почти все законопроекты, которые сегодня обсуждаются в парламенте, но ни словом не обмолвился о проблеме, касающейся миллионов граждан, отметил представитель УКРОПа.

Тарас Батенко также напомнил, что почти полгода назад народные депутаты из «Украинского объединения патриотов» зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты № 5561 и № 5562, направленные на решение проблем автомобилистов, которые сейчас вынуждены митинговать под стенами парламента. Авторы документов предлагают отказаться от предусмотренного действующим законодательством стандарта «Евро-5» и ввести вместо него обязательный технический осмотр транспортных средств по примеру многих стран Европейского Союза. Кроме того, законопроекты предусматривают продление действия льготного растаможивания автомобилей до 2020-го и отмену привязки к году выпуска и количеству ввозимых транспортных средств. Законопроекты прошли согласование в ряде комитетов парламента, однако были заблокированы в профильном комитете по вопросам налоговой и таможенной политики.

«Чтобы растаможить иномарку в Украине, необходимо заплатить около 40% ее стоимости. Тогда как, например, импортная пошлина на ввоз оборудования для производства шоколада составляет 0%, импортные пошлины на какао-бобы и какао-порошок – 0%. Это ответ, которым власть демонстрирует, как она хочет вести диалог с обществом», – подчеркнул Тарас Батенко.

Нардеп отметил, что законопроекты для так называемого автомобильного безвиза – не единственные инициативы УКРОПа, направленные на решение реальных проблем украинцев. Укроповцы также настаивают на принятии закона о военном сборе, который предусматривает его целевое использование на усиление обороноспособности Украины. Кроме того, «Украинское объединение патриотов» предлагает обязать облгазы, в тарифах которых заложена стоимость на установку счетчиков, оборудовать ими жилье украинцев бесплатно. По словам Тараса Батенко, Верховная Рада также должна как можно скорее принять законопроект, предусматривающий усиление ответственности за загрязнение водоемов.