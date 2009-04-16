Сегодня Рада предпримет антикризисную попытку №2

Сегодня парламент попробует вернуться к голосованию нескольких антикризисных законопроектов.

Есть два документа относительно пенсионного обеспечения, однако их нужно еще включить в повестку дня.

Вместе с тем те законопроекты, которые депутаты не захотели рассматривать во вторник, на голосование ставить не будут. За два дня сторонников у этих документов больше не стало. В коалиции, как и ранее, не хватает голосов.

Непринятые законы Кабмин заменил постановлениями. Таким образом, по словам премьер-министра Юлии Тимошенко, правительство нашло возможность как наполнить Пенсионный фонд и сбалансировать бюджет "Нафтогаза Украины".

Такие действия Кабмина депутатов возмутили. Ведь такие решения можно принимать только законами. Спикер Владимир Литвин не исключает, что решение правительства обжалуют в суде. Однако обжалывать пока нечего - постановления еще не обнародованы.

ICTV