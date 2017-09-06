Украина довела до сведения генсека ООН свою позицию по миротворцам на Донбассе
В МИД считают, что заявлением президента РФ Путина относительно ввода миротворцев ООН на линию разграничения на Донбассе искажается сама идея введения миротворческой операции.
Украинские дипломаты довели до сведения генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша позицию Украины относительно размещения миротворцев ООН на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.
"Довели до сведения генерального секретаря и председателя Совета Безопасности ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО", - говорится в сообщении.
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Также украинские дипломаты разместили фотокопию заявления Министерства иностранных дел Украины на английском языке от 5 сентября, в которой украинское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление руководства РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе. В частности, в МИД Украины считают, что заявлением президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев ООН на линию разграничения на Донбассе искажается сама идея введения миротворческой операции.
Довели до сведения Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО pic.twitter.com/RnQOVTXJGJ— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 6 сентября 2017 г.