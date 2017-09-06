Украина довела до сведения генсека ООН свою позицию по миротворцам на Донбассе

21:43, 06 сентября 2017
Политика
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В МИД считают, что заявлением президента РФ Путина относительно ввода миротворцев ООН на линию разграничения на Донбассе искажается сама идея введения миротворческой операции.

Голубые каски миротворцев ООН, иллюстрация / REUTERS

Украинские дипломаты довели до сведения генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша позицию Украины относительно размещения миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

"Довели до сведения генерального секретаря и председателя Совета Безопасности ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

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Также украинские дипломаты разместили фотокопию заявления Министерства иностранных дел Украины на английском языке от 5 сентября, в которой украинское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление руководства РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе. В частности, в МИД Украины считают, что заявлением президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев ООН на линию разграничения на Донбассе искажается сама идея введения миротворческой операции.

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Теги: #миротворческая миссия на Донбассе#Идея Путина о миротворцах