Украина с 2015 года последовательно отстаивает введение миротворцев на всю территорию ОРДЛО – Олифер

Украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе напомнила, что с 2015 года последовательно отстаивает введение миротворцев на всю территорию оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона, начиная с 2015 года, последовательно отстаивает введение миротворческой миссии на всю территорию ОРДЛО, включая украинско-российскую границу", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

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5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко отметил, что Украина настаивает на выводе всех российских войск из Донецкой и Луганской областей до размещения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного региона.