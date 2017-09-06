Сотрудникам патрульной полиции Тернополя представили нового руководителя (фото)

Сотрудникам патрульной полиции Тернополя представили нового руководителя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Тернополя, им стал 32-летний Михаил Белецкий, который до этого возглавлял патрульную полицию Одессы, а еще раньше был бойцом роты особого назначения «Свитязь».

Нового руководителя представлял первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«В работе Михаил Николаевич проявил себя как умный и рассудительный руководитель. Ему досталось одно из самых сложных Управлений патрульной полиции по специфике работы. Однако он отлично справился. Теперь, имея за плечами огромный опыт управления в крупном городе, будет внедрять новые методы и подходы в Тернополе», – сказал Белошицкий.

Белецкий отметил, что основным приоритетом в работе будет снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности граждан.

«Мы все живем в одном городе. Наши родные и близкие ходят по одним улицам. Нужно довести работу до безупречности, чтобы преступник боялся выйти на улицу», – сказал новый руководитель.

Поздравить с назначением Белецкого пришел и руководитель Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

«Нас ждет тесное сотрудничество, ведь у нас общие цели и задачи, должны поддерживать высокий уровень доверия населения, который, без сомнения, формируем вместе», – отметил Богомол.

Как сообщал УНИАН, предыдущий руководитель патрульной полиции Тернополя Владимир Струк в июне перешел на должность заместителя патрульной полиции Львова.