Журналисты объяснили, какие изменения несет образовательная реформа в Украине (видео)

Верховная Рада проголосовала за образовательную реформу в целом, которым в Украине вводится 12-летнее школьное обучение.

Такое количество учебных лет должно разгрузить учеников и улучшить процесс обучения. Реформа начинает реализацию концепции "новая украинская школа". Не сразу, но украинское образование должно стать современным и качественным.

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"Качество образования должно вырасти; должны появиться возможности для детей с проблемами здоровья; учебные заведения получат широкую автономию в выборе программ; школьные поборы не исчезнут, но превратятся в легальное финансирование, которое можно будет контролировать; продолжительность уроков сократят для младших и увеличат для старших учащихся; в старших классах школьники должны получить начальные знания для будущей профессии; главное же - больше свободы: вместо зубрежки - практическое мышление, умение аргументировать собственное мнение", - рассказали журналисты.

Этот закон вынашивали три года, а что касается зарплат педагогам, то договорились повышать ее постепенно, это должны сделать до 2023 года.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Рада приняла закон Украины "Об образовании", которым ввела 12-летнее среднее образование. За это решение проголосовали 255 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.