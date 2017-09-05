Под санкционный удар попадут "Крымские морские порты" - журналист

16:45, 05 сентября 2017
Политика
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Европейский союз введет санкции против еще одной компании за оккупацию Крыма.

Предприятие работает на территории оккупированного РФ полуострова / фото news.allcrimea.net

Послы ЕС планируют внести в список антироссийских санкций предприятие "Крымские морские порты". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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"Послы планируют завтра добавить компанию "Крымские морские порты" в санкционный список", – говорится в его сообщении.

"Крымские морские порты" были созданы в марте 2014 года, они подконтрольны российскому "Минтрансу".

Как сообщали ранее СМИ, послы стран Евросоюза в среду, 6 сентября, примут решение о продлении санкций против физических лиц и компаний из-за агрессии России против Украины.

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Теги: #санкции против России#Крымские морские порты