Под санкционный удар попадут "Крымские морские порты" - журналист

Послы ЕС планируют внести в список антироссийских санкций предприятие "Крымские морские порты". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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"Послы планируют завтра добавить компанию "Крымские морские порты" в санкционный список", – говорится в его сообщении.

Ambassadors are set to add the company Crimean sea ports to the sanctions list tomorrow. #Ukraine#Russia#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 5, 2017

"Крымские морские порты" были созданы в марте 2014 года, они подконтрольны российскому "Минтрансу".

Как сообщали ранее СМИ, послы стран Евросоюза в среду, 6 сентября, примут решение о продлении санкций против физических лиц и компаний из-за агрессии России против Украины.