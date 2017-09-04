Послы ЕС на этой неделе продолжат санкции против РФ еще на полгода - СМИ
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Послы стран Евросоюза в среду, 6 сентября, примут решение о продлении санкций против физических лиц и компаний из-за агрессии России против Украины.
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС в среду должны продлить визовые запреты и замораживание активов на 6 месяцев для лиц и компаний, угрожающих суверенитету Украины", - написал Йозвяк.
Eu ambs are on Wed set to extend visa bans & asset freezes by 6 months on ppl & entities threatening #Ukraine's sovereignty. #Russia#Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 4, 201
Как известно, к санкционного списка входят 153 физических лиц и 40 компаний.
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Напомним, 13 марта ЕС на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.
Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.