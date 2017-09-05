Швейцария, Великобритания, Германия и США: где учатся дети украинских политиков (видео)

Дети украинских чиновников встречали первое сентября не в отечественных вузах, а в элитных учебных заведениях за рубежом. Об этом говорится в программе «Гроші».

Например, Тарас Герега – сын бизнесмена и нардепа Александра Гереги, живет в Швейцарии, где учится в одном из лучших международных вузов гостиничного менеджмента «Институт высшего образования Глион», который расположен на берегу швейцарской Ривьеры.

Стоимость обучения в вузе за 1 семестр стартует от 615 тысяч гривень. Следовательно, чтобы получить диплом бакалавра нужно проучиться 7 семестров, что составляет 4 млн грн.

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Сын еще одного парламентария Игоря Грынива - Роман Грынив учится в университете Вирджинии в США, где год обучения стоит 600 тысяч гривень.

Однако, есть дети политиков, которые успели поучиться в нескольких вузах. В частности, сын скандального Борислава Розенблата – Олег, успел поучиться в трех университетах Европы: английский Белербис (Bellerbys College London), колледж Брайтон, где стоимость курса обучения стоит около 230 тыс. грн. Потом Олег Розенблат перешел в Букингемский университет в Лондоне, где за год обучения нужно заплатить 600 тыс. грн., а за проживание и еду – еще столько же. Еще по один диплом сын скандального нардепа поехал в Германию. Там за обучение в Мюнхенской бизнес-школе нужно отдать 300 тысяч гривень в год.