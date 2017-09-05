Порошенко 7 сентября выступит с посланием к парламенту

Народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко утверждает, что президент Украины Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, выступит с посланием к парламенту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда парламент рассмотрит проекты законов, касающихся судебной реформы.

«На этой неделе у нас, сегодня, будет закон новый об образовании. А в четверг у нас будет выступление президента в парламенте», - сказал Геращенко.

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Он добавил, что президент может выступать достаточно долго.

Вместе с тем, по мнению Геращенко, судебная реформа, к которой есть несколько тысяч поправок, будет рассмотрена в конце сентября.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что в четверг, 7 сентября, парламент планирует рассмотрение законопроектов по судебной реформе. По его словам, к проектам законов по судебной реформе поданы 4383 правки.

4 сентября представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что послание президента к Верховной Раде будет озвучено во второй половине сентября.