Нацбезопасность и оборона: Парубий назвал главные приоритеты работы парламента на текущей сессии

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что главным приоритетом парламента на текущей сессии должны оставаться национальная безопасность и оборона. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия седьмой сессии ВР.

"Приоритетом номер один для украинского парламента на эту сессию должны оставаться национальная безопасность и оборона. Это наш главный приоритет, это сохранение нашей государственности, это сохранение Украины", - сказал спикер.

Он отметил, что независимость и собственное государство - это единственная гарантия безопасности всего народа.

"Сегодня, когда украинские воины сломали планы Путина и, жертвуя собой, остановили агрессора в пределах нескольких районов Донецкой и Луганской областей, у нас есть все возможности защитить и утвердить независимость Украины", - сказал Парубий.

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Председатель ВР также отметил необходимость единения всех депутатов вокруг идеи утверждения украинской государственности, что будет залогом победы.

Кроме того, председатель парламента надеется на решение на текущей сессии парламента кадровых вопросов Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты и назначения омбудсмена.

"В частности, на этой сессии, я надеюсь и уверен, мы сможем решить вопросы Счетной палаты, омбудсмена, Центральной избирательной комиссии - это те вопросы, которые мы задолжали и которые мы не имеем права откладывать", - сказал Парубий.

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Он также отметил, что среди приоритетов парламента этой осенью также принятие госбюджета на 2018 год.

"Я убежден, что мы совместно с правительством, как и в прошлом году, сможем пройти все этапы в полной системе обсуждения, по комитетам, по фракциям для того, чтобы мы смогли выйти на взвешенный документ, который будет поддержан в этом зале", - отметил председатель ВР, добавив, что этой осенью парламент будет иметь исторический шанс для завершения ряда важных реформ.

"Мы будем иметь исторический шанс для завершения целого ряда реформ, которые были нами начаты на предыдущих сессиях, которые были наработаны в комитетах, которые прошли общественное обсуждение с общественной, экспертной средой", - подчеркнул он.

Председатель ВР напомнил, что среди приоритетных реформ, которые необходимо рассмотреть этой осенью, - медицинская, образовательная, судебная и пенсионная реформы.